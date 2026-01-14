14 января в России — профессиональный праздник военных музыкантов. В мире отмечают День логики. У православных 14 января — Обрезание Господне. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 14 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День военно-оркестровой службы ВС РФ

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Праздник учредили 14 января 2021 года приказом министра обороны России. Дата приурочена к столетию создания Бюро военных духовых оркестров Красной армии и флота при Агитпросветотделе Главного политического управления.

Сегодня в состав службы входят более 220 оркестров. Главный военный музыкальный коллектив страны — Центральный военный оркестр Минобороны России, в котором играют 228 человек.

День народного целителя

По данным ВЦИОМ, семь из десяти россиян практикуют средства народной медицины. Причем примерно половина респондентов уверены, что народные средства так же эффективны, как и официальные медицинские препараты. В числе наиболее популярных практик — лечение травами, продуктами пчеловодства и баней, а также мануальная терапия и точечный массаж.

Какие еще праздники отмечают в России 14 января

День рождения Московской области;

День трубопроводных войск ВС РФ.

Праздники в мире 14 января

Всемирный день логики

Фото: Bulltus_casso / Shutterstock / Fotodom

День был учрежден по инициативе ЮНЕСКО и Международного совета по философии и гуманитарным наукам в 2019 году. Дата выбрана в честь двух выдающихся логиков XX века — Альфреда Тарского, родившегося 14 января 1901 года, и Курта Геделя, ушедшего из жизни 14 января 1978-го.

Праздник осла

Это один из самых старых памятных дней в истории Европы и отмечается примерно с XI века. День осла связан с библейским преданием о том, как Иосиф Обручник и Дева Мария вместе с новорожденным Христом бежали на осле в Египет, скрываясь от царя Ирода.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 января

День белоснежных птиц;

День «Приберись в своем доме»;

День одевания домашних животных.

Какой церковный праздник 14 января

Обрезание Господне

Изображение: Pascal Deloche / GODONG / Globallookpress.com

Согласно преданию, на восьмой день после рождения Иисусу сделали обрезание — ветхозаветный ритуал был совершен в знак смирения перед древним законом. При этом считается, что с того момента Мессия начал свое служение как Исполнитель Закона нового. Так, Бог явил верующим истину о том, что Новый Завет Христа не отменяет Ветхого.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 января

День памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской;

День памяти мученика Василия Анкирского;

День памяти святой Емилии, матери святителя Василия Великого.

Приметы на 14 января

По народному календарю 14 января — Васильев день. В старину святой Василий считался покровителем свиней, поэтому на праздник устраивали застолья и готовили блюда из свинины.

Яркое солнце сегодня обещает теплое лето.

Снегопад предвещает позднюю весну.

Растущая луна указывает на полноводье весной.

Кто родился 14 января

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Российский хоккеист 11 раз становился чемпионом СССР в составе московского ЦСКА, восемь раз побеждал на чемпионатах мира и дважды завоевывал олимпийское золото. Жизнь легендарного форварда оборвалась в результате автокатастрофы. На тот момент Харламову было всего 33 года.

Армянская писательница, автор книг «Манюня», «С неба упали три яблока» и «Люди, которые всегда со мной». В 2020 году британская газета The Guardian включила Абгарян в шестерку самых выдающихся авторов Европы.

Кто еще родился 14 января