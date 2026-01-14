14 января в России — профессиональный праздник военных музыкантов. В мире отмечают День логики. У православных 14 января — Обрезание Господне. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 14 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День военно-оркестровой службы ВС РФ
Праздник учредили 14 января 2021 года приказом министра обороны России. Дата приурочена к столетию создания Бюро военных духовых оркестров Красной армии и флота при Агитпросветотделе Главного политического управления.
Сегодня в состав службы входят более 220 оркестров. Главный военный музыкальный коллектив страны — Центральный военный оркестр Минобороны России, в котором играют 228 человек.
День народного целителя
По данным ВЦИОМ, семь из десяти россиян практикуют средства народной медицины. Причем примерно половина респондентов уверены, что народные средства так же эффективны, как и официальные медицинские препараты. В числе наиболее популярных практик — лечение травами, продуктами пчеловодства и баней, а также мануальная терапия и точечный массаж.
Какие еще праздники отмечают в России 14 января
- День рождения Московской области;
- День трубопроводных войск ВС РФ.
Праздники в мире 14 января
Всемирный день логики
День был учрежден по инициативе ЮНЕСКО и Международного совета по философии и гуманитарным наукам в 2019 году. Дата выбрана в честь двух выдающихся логиков XX века — Альфреда Тарского, родившегося 14 января 1901 года, и Курта Геделя, ушедшего из жизни 14 января 1978-го.
Праздник осла
Это один из самых старых памятных дней в истории Европы и отмечается примерно с XI века. День осла связан с библейским преданием о том, как Иосиф Обручник и Дева Мария вместе с новорожденным Христом бежали на осле в Египет, скрываясь от царя Ирода.
Какие еще праздники отмечают в мире 14 января
- День белоснежных птиц;
- День «Приберись в своем доме»;
- День одевания домашних животных.
Какой церковный праздник 14 января
Обрезание Господне
Согласно преданию, на восьмой день после рождения Иисусу сделали обрезание — ветхозаветный ритуал был совершен в знак смирения перед древним законом. При этом считается, что с того момента Мессия начал свое служение как Исполнитель Закона нового. Так, Бог явил верующим истину о том, что Новый Завет Христа не отменяет Ветхого.
Какие еще церковные праздники отмечают 14 января
- День памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской;
- День памяти мученика Василия Анкирского;
- День памяти святой Емилии, матери святителя Василия Великого.
Приметы на 14 января
По народному календарю 14 января — Васильев день. В старину святой Василий считался покровителем свиней, поэтому на праздник устраивали застолья и готовили блюда из свинины.
- Яркое солнце сегодня обещает теплое лето.
- Снегопад предвещает позднюю весну.
- Растущая луна указывает на полноводье весной.
Кто родился 14 января
Валерий Харламов (1948-1981)
Российский хоккеист 11 раз становился чемпионом СССР в составе московского ЦСКА, восемь раз побеждал на чемпионатах мира и дважды завоевывал олимпийское золото. Жизнь легендарного форварда оборвалась в результате автокатастрофы. На тот момент Харламову было всего 33 года.
Наринэ Абгарян (55 лет)
Армянская писательница, автор книг «Манюня», «С неба упали три яблока» и «Люди, которые всегда со мной». В 2020 году британская газета The Guardian включила Абгарян в шестерку самых выдающихся авторов Европы.
Кто еще родился 14 января
- Владимир Яглыч (43 года) — российский актер;
- Стивен Соденберг (63 года) — американский режиссер и продюсер;
- Стас Ярушин (45 лет) — российский актер и шоумен;
- Мария и Анастасия Толмачевы (29 лет) — российские певицы, победительницы детского конкурса «Евровидение» — 2006;
- Нина Риччи (1883-1970) — французский модельер.