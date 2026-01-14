Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 14 января 2026Россия

14 января: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

14 января в России — профессиональный праздник военных музыкантов. В мире отмечают День логики. У православных 14 января — Обрезание Господне. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 14 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День военно-оркестровой службы ВС РФ

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Праздник учредили 14 января 2021 года приказом министра обороны России. Дата приурочена к столетию создания Бюро военных духовых оркестров Красной армии и флота при Агитпросветотделе Главного политического управления.

Сегодня в состав службы входят более 220 оркестров. Главный военный музыкальный коллектив страны — Центральный военный оркестр Минобороны России, в котором играют 228 человек.

День народного целителя

По данным ВЦИОМ, семь из десяти россиян практикуют средства народной медицины. Причем примерно половина респондентов уверены, что народные средства так же эффективны, как и официальные медицинские препараты. В числе наиболее популярных практик — лечение травами, продуктами пчеловодства и баней, а также мануальная терапия и точечный массаж.

Какие еще праздники отмечают в России 14 января

  • День рождения Московской области;
  • День трубопроводных войск ВС РФ.

Праздники в мире 14 января

Всемирный день логики

Фото: Bulltus_casso / Shutterstock / Fotodom

День был учрежден по инициативе ЮНЕСКО и Международного совета по философии и гуманитарным наукам в 2019 году. Дата выбрана в честь двух выдающихся логиков XX века — Альфреда Тарского, родившегося 14 января 1901 года, и Курта Геделя, ушедшего из жизни 14 января 1978-го.

Праздник осла

Это один из самых старых памятных дней в истории Европы и отмечается примерно с XI века. День осла связан с библейским преданием о том, как Иосиф Обручник и Дева Мария вместе с новорожденным Христом бежали на осле в Египет, скрываясь от царя Ирода.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 января

  • День белоснежных птиц;
  • День «Приберись в своем доме»;
  • День одевания домашних животных.

Какой церковный праздник 14 января

Обрезание Господне

Изображение: Pascal Deloche / GODONG / Globallookpress.com

Согласно преданию, на восьмой день после рождения Иисусу сделали обрезание — ветхозаветный ритуал был совершен в знак смирения перед древним законом. При этом считается, что с того момента Мессия начал свое служение как Исполнитель Закона нового. Так, Бог явил верующим истину о том, что Новый Завет Христа не отменяет Ветхого.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 января

  • День памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской;
  • День памяти мученика Василия Анкирского;
  • День памяти святой Емилии, матери святителя Василия Великого.

Приметы на 14 января

По народному календарю 14 января — Васильев день. В старину святой Василий считался покровителем свиней, поэтому на праздник устраивали застолья и готовили блюда из свинины.

  • Яркое солнце сегодня обещает теплое лето.
  • Снегопад предвещает позднюю весну.
  • Растущая луна указывает на полноводье весной.

Кто родился 14 января

Валерий Харламов (1948-1981)

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Российский хоккеист 11 раз становился чемпионом СССР в составе московского ЦСКА, восемь раз побеждал на чемпионатах мира и дважды завоевывал олимпийское золото. Жизнь легендарного форварда оборвалась в результате автокатастрофы. На тот момент Харламову было всего 33 года.

Наринэ Абгарян (55 лет)

Армянская писательница, автор книг «Манюня», «С неба упали три яблока» и «Люди, которые всегда со мной». В 2020 году британская газета The Guardian включила Абгарян в шестерку самых выдающихся авторов Европы.

Кто еще родился 14 января

  • Владимир Яглыч (43 года) — российский актер;
  • Стивен Соденберг (63 года) — американский режиссер и продюсер;
  • Стас Ярушин (45 лет) — российский актер и шоумен;
  • Мария и Анастасия Толмачевы (29 лет) — российские певицы, победительницы детского конкурса «Евровидение» — 2006;
  • Нина Риччи (1883-1970) — французский модельер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Мужчин предупредили об опасных способах мастурбации

    В Раде призвали ввести режим ЧП из-за проблем в Киеве

    Россиянин погиб при атаке украинского БПЛА

    Трамп назвал причины безоговорочного лишения гражданства США

    Умер композитор Театра кукол Образцова

    Мужчина попытался сесть на борт самолета с трупом жены

    Трамп высказался по поводу числа погибших на протестах в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok