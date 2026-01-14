Известный художник признался в любви к Москве

Художник Никас Сафронов признался, что не может жить без Москвы

Известный российский художник Никас Сафронов рассказал, что не может жить без Москвы, в интервью изданию «7 Дней».

В конце декабря в Мумбаи открылась выставка его работ, которая продлится до 15 января. Сафронов отметил, что экспозиция стала символом культурного диалога между Россией и Индией.

Посетивший зарубежную страну художник сообщил, что планировал пожить там подольше, однако смог остаться лишь на неделю. «Я не могу без своей страны, своего города, друзей, дома, московских переулков, зимы, в конце концов. Даже сам не ожидал, что настолько люблю снег, морозный воздух. Люблю звон колоколов у меня под окнами. Огни Нового Арбата, которые видны с моего балкона. Людей наших», — признался Сафронов. Он добавил, что именно в Индии окончательно понял, что никогда не сможет эмигрировать из России, и осознал свою задачу — не уезжать из родной страны, а быть с ней и делать ее лучше.

