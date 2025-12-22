Реклама

19:09, 22 декабря 2025

Известный журналист назвал главное преимущество Москвы перед Лондоном

Полина Кислицына

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Известный журналист и писатель Олег Шишкин заявил, что у Москвы есть большое преимущество перед Лондоном. Свое мнение он высказал в интервью журналу«Москвич Mag».

Телеведущий отметил, что вызвать такси в Лондоне гораздо сложнее, чем в российской столице. «Выходя из отеля, я хотя бы мог попросить портье, но ловить эти кебы на улице… Просто невозможно. А ведь я приехал из города, где достаточно пару раз нажать на экран, чтобы приехало такси», — добавил он.

Ранее актер Юрий Васильев назвал метро главным преимуществом Москвы перед Нью-Йорком, Парижем и другими зарубежными мегаполисами.

