Известный актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Актер Васильев назвал метро главным преимуществом Москвы перед другими городами

Российский актер Юрий Васильев назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком, Парижем и другими городами мира. По его словам, российскую столицу выгодно отличает метро, об этом артист заявил в интервью «Москвич Mag».

«Такого метро, как в Москве, такой чистоты и красоты в подземке нет нигде в мире! Наше метро потрясающее!» — отметил Васильев. Он добавил, что много раз бывал за границей, но через пару недель появлялось желание вернуться в российскую столицу.

«Нью-Йорк для меня слишком давящий город, Париж раньше я очень любил, но сейчас он совсем другой, в Лондоне я не чувствовал уюта, в Берлине тоже», — объяснил актер.

Ранее телеведущий Андрей Малахов назвал преимущества Москвы перед другими мегаполисами. В том числе он отметил высокий уровень работы сервисов доставки и финансовую доступность услуг личного водителя.