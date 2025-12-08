Малахов назвал главное преимущество Москвы перед Парижем и Нью-Йорком

Малахов: Возможность иметь личного водителя — главный плюс Москвы перед Парижем

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Нью-Йорком, Парижем и другими зарубежными мегаполисами. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Одними из главных плюсов российской столицы журналист назвал высокий уровень работы сервисов доставки, а также финансовую доступность услуг личного водителя. «Еда, цветы, что хочешь — так не доставляют нигде в мире. Еще возможность иметь персонального водителя! Сервис, который ты с московской зарплатой получаешь в частном извозе, — такого тоже не сыскать. Везде это будет стоить минимум в десятки раз дороже», — отметил Малахов.

Ранее живущий на две страны итальянский блогер и пианист Лоренцо Баньяти заявил, что главными преимуществами Москвы перед Венецией и другими городами мира являются разнообразие активностей, комфорт, который обеспечивают различные сервисы, а также своевременная работа транспорта.