11:18, 14 января 2026

На Западе раскрыли «немыслимые» планы Европы в отношении России

TEC: Европейские страны готовятся восстановить диалог с Путиным
Варвара Кошечкина
Фото: Amel Emric / Reuters

Лидеры стран Европы готовятся восстановить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание The European Conservative (TEC).

Авторы издания заявили, что в Европе планируется «немыслимое». «Появляются признаки того, что Европа готовится к переговорам с Москвой», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что планы на возобновление переговоров с Россией означают существенное отклонение от безуспешной стратегии Евросоюза, которая строилась на продолжении конфронтации с Москвой.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что главы стран Запада попали в ловушку из-за поддержки Украины. По его словам, попытки западных стран продемонстрировать силу вызывают только смех у России. Макговерн предположил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер будут опозорены и потеряют власть в ближайшее время. Он также отметил, что политики западных стран даже могут быть привлечены к ответственности за многомиллиардные переводы средств Украине.

