Мир
07:14, 14 января 2026Мир

В США рассказали о насмешивших Россию Мерце и Макроне

Экс-аналитик Макговерн: Лидеры стран Запада оказались в ловушке из-за Украины
Марина Совина
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Лидеры ряда западных стран оказались в ловушке из-за поддержки Украины. При этом их постоянные попытки демонстрировать силу вызывают у России смех, пришел к выводу экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Дэвиду Лину в эфире его YouTube-канала.

«Все эти люди, я говорю о Мерце, Макроне, Стармере, действительно уязвимы. Они вложили миллиарды и миллиарды крайне необходимых средств в украинскую авантюру, а теперь она просто разваливается», — отметил эксперт.

По мнению Макговерна, вышеперечисленные чиновники в ближайшие годы потеряют власть, их просто опозорят. Кроме того, западные политики даже могут быть привлечены к ответственности за многомиллиардные транши Киеву.

В конце декабря прошлого года премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Политики обсудили мир на Украине.

При этом немецкие СМИ ранее усомнились в политической состоятельности канцлера ФР и президента Франции. Также журналисты заявили о расколе Европы после украинского саммита.

