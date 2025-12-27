Стармер, Макрон и Мерц обсудили мир на Украине

Стармер, Макрон и Мерц провели телефонные переговоры и обсудили мир на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию британского премьера.

Политики обсудили мир на Украине. «Лидеры подтвердили свою непоколебимую приверженность справедливому и прочному миру на Украине и важность продолжения переговоров по достижению этого прогресса в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный план готов на 90 процентов. Он добавил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом на предстоящей встрече гарантии безопасности для Киева.

Кроме того, украинский президент добавил, что надеется согласовать со своим американским коллегой Дональдом Трампом прекращение украинского конфликта.