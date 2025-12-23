Реклама

00:50, 23 декабря 2025Мир

В Германии заявили о расколе Европы после украинского саммита

BZ: Европа потерпела раскол после франко-германского саммита по Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Немецкие журналисты усомнились в политической состоятельности канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона. Поводом стал недавний саммит в Брюсселе, центральной темой которого была Украина, сообщает Berliner Zeitung.

Уточняется, что встреча должна была показать единство и решимость стран Европы. На протяжении пяти часов главы государств и руководители правительств Европейского союза (ЕС) договаривались о выделении Украине более 90 миллиардов евро, которые в итоге были предоставлены.

Впрочем, их мнения заметно разделились по вопросу замороженных российских активов в качестве залога. Мерц хотел использовать средства, тогда как Макрон в последний момент отказался от данной идеи. Взамен этому ЕС вознамерился использовать совместный долг, а именно еврооблигации, «переступив именно ту красную линию, которую Германия проводила годами».

По мнению издания, Мерц и Макрон являются двумя лидерами, которые больше не пользуются поддержкой своих стран. Именно эти два политика должны были привести в движение механизм, призванный «вывести Европу из самого серьезного геополитического кризиса со времен холодной войны».

Как сообщают журналисты, нынешнюю деятельность Мерца сейчас одобряют лишь 22 процента немцев. Согласно оценке авторов, у Макрона ситуация с доверием населения французской республики является более плачевной.

Ранее политик Флориан Филиппо заявил о провале плана Европы изъять российские замороженные активы. По его мнению, участникам саммита удалось сохранить принципы международного права, несмотря на попытки «евроястребов уничтожить его ради продолжения конфликта».

