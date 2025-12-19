Реклама

Мир
19:09, 19 декабря 2025Мир

Во Франции признали провал плана Европы против Путина

Политик Филиппо: Европа потерпела неудачу в попытке навредить Путину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европейские лидеры провалились в попытке навредить президенту России Владимиру Путину. Таким образом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал в аккаунте в социальной сети Х провал плана Европейского союза (ЕС) изъять российские замороженные активы.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен понесли потери из-за решения ЕС по российским активам! (...) Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер одержал победу, ведь он тоже сторонник мира! И в очередной раз Макрон оказывается унижен Путиным», — заявил политик.

Филиппо отметил, что на саммите ЕС Европе удалось сохранить принципы международного права, несмотря на попытки «евроястребов уничтожить его ради продолжения конфликта».

Ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что попытки властей ЕС изъять замороженные российские активы — это не кража, а грабеж. При этом глава государства отметил, что европейцам не удастся реализовать свой план «из-за тяжелых последствий для самих грабителей».

