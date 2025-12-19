Путин заявил о попытках Европы ограбить Россию

Путин: Попытка изъять российские активы — это не кража, а грабеж

Попытки властей Европейского союза (ЕС) изъять замороженные российские активы — это не кража, а грабеж. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По его словам, действия властей ЕС неправильно называть кражей, поскольку последняя подразумевает тайное похищение имущества. Путин считает, что происходящее следует характеризовать как грабеж. Однако реализовать его не получается по нескольким причинам. Во-первых, указал президент, из-за тяжелых последствий для самих грабителей.

«Одна из идей — выдать кредит под залог наших активов. Но что такое выдать кредит? Это последствия для бюджета. Это увеличивает долг каждой страны. Если кто-то выдает кредиты под обеспечение наших ЗВР [золотовалютных резервов], то это должно быть отражено в бюджете. Но в той же Франции госдолг 120 процентов!» — констатировал Путин.

Во-вторых, объяснил он, изъятие суверенных активов будет не просто ударом по имиджу — это подорвет доверие к еврозоне, где в настоящее время свои резервы хранят многие страны, прежде всего нефтедобывающие. Путин считает, что если ЕС заберет чужие активы единожды, то потом может делать это снова и снова под разными предлогами.

По словам премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, иммобилизованные российские активы останутся таковыми, так как в «европейской семье» никто не желает, чтобы Москва могла вернуть свои деньги.

