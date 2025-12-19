Реклама

Экономика
10:48, 19 декабря 2025Экономика

Вевер рассказал о дальнейшей судьбе российских активов

Вевер: Никто не хочет, чтобы Россия вернула свои замороженные активы
Кирилл Луцюк

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Иммобилизованные российские активы останутся таковыми. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в «европейской семье» никто не желает, чтобы Москва смогла вернуть себе свои деньги. В конечном счете эти финансы будут использованы «для возмещения ущерба» Украине.

Ранее глава бельгийского правительства назвал отказ от конфискации российских активов победой международного права. По его словам, был риск создать прецедент, подрывающий правовую определенность. Однако Европа смогла отстоять принцип уважения законов даже в ситуации сильного давления.

В конце октября Вевера заподозрили в том, что он отказывается от изъятия российских активов, так как надеется направить доходы с них в оборонный бюджет страны. Предполагается, что Бельгия уже запланировала использовать эти доходы главным образом для финансирования военных расходов в 2025-2029 годах на сумму в 1,2 миллиарда евро в год.

