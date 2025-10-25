Премьера Бельгии заподозрили в тайной выгоде от активов России

Soir: Бельгия хочет получать с активов России 1,2 млрд евро в год в свой бюджет

Главной причиной, почему премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказывается от изъятия российских активов России является желание направить доходы с них в оборонный бюджет страны. Об этом пишет газета Soir.

«Бельгия уже запланировала использовать эти доходы главным образом для финансирования военных расходов в 2025-2029 годах на сумму в 1,2 миллиарда евро в год», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что Бельгия уже получает деньги с этих активов посредством взимания налога на доходы.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США поддержали идею изъять Европейским союзом (ЕС) активы России и начать их использование для закупок американских вооружений с последующей отправкой Киеву. Кроме того, анонимные собеседники уточнили, что Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США.