В США захотели изъять активы России для одной цели

Reuters: США поддержали использование ЕС активов России для закупок для Киева

США поддержали идею изъять Европейским союзом (ЕС) активы России и начать их использование для закупок американских вооружений с последующей отправкой Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Чиновники США сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование Евросоюзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева», — приводит агентство слова источников из Белого дома.

Кроме того, анонимные собеседники уточнили, что Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США. Предполагается, что они также будут направлены на поддержку Украины.

Ранее председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что Германия понесет многомиллиардные финансовые потери, если будет принято решение об использовании замороженных в Европе российских активов в пользу Украины. По его словам, такой шаг может обойтись Германии потерей 100 миллиардов евро, поскольку она серьезно инвестировала в Россию, «как никакая другая страна».