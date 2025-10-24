В Германии сообщили о больших потерях из-за использования активов России

Шепп: ФРГ может потерять 100 млрд евро при использовании замороженных средств РФ

Германия понесет многомиллиардные финансовые потери, если будет принято решение об использовании замороженных в Европе российских активов в пользу Украины. Об этом заявил председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, передает агентство DPA.

По его словам, такой шаг может обойтись Германии потерей 100 миллиардов евро, поскольку она серьезно инвестировала в Россию, «как никакая другая страна». Именно по этой причине ФРГ пострадает больше всех от возможного использования средств российского Центробанка для закупки оружия на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и немецкий канцлер Фридрих Мерц обсудили замороженные российские активы. По словам главы украинского государства, для Киева важно, чтобы Германия поддержала этот процесс. Политики также поговорили об усилении систем противовоздушной обороны.