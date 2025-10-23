Бывший СССР
17:55, 23 октября 2025

Зеленский обсудил замороженные российские активы с лидером члена НАТО

Зеленский и Мерц обсудили замороженные российские активы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ed Ram / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудили замороженные российские активы. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Также говорили о механизме использования замороженных российских активов в защиту Украины — важно, чтобы и здесь была поддержка Германии», — пишет Зеленский.

Лидеры также обсудили усиление систем противовоздушной обороны на Украине. Кроме того, Зеленский отметил весомый вклад Берлина в этом вопросе.

Ранее Владимир Зеленский после встречи с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном рассказал о шансе на окончание конфликта. Он также призвал завершить наработку гарантий безопасности для Киева.

