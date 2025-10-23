Зеленский рассказал о шансе закончить конфликт после встречи с президентом страны НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном рассказал о шансе на окончание конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Скоординировали позиции в преддверии встречи "коалиции желающих". Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну», — написал Зеленский.

Он заявил, что необходимо увеличивать поддержку Украины и завершить наработку гарантий безопасности для страны в координации со странами НАТО и Европейского союза.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на фоне отказа президента США Дональда Трампа от передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk руководство страны начало вести разговор об их поставке с европейскими странами. «Мы уже говорим со странами, которые могут помочь», — подытожил украинский лидер.