Владелец бара расправился с девушкой и спрятал ее за стеной заведения

В Японии владелец бара задушил девушку и спрятал за стеной заведения

В Японии арестовали владельца бара из префектуры Хоккайдо, который расправился с девушкой и спрятал тело за стеной заведения. Об этом пишет Japan Today.

В субботу, 10 января, полиция города Хидака обнаружила останки 20-летней девушки, спрятанные за стеной складского помещения бара, которым владел 49-летний Тосихико Мацукура. Судмедэксперты установили, что ее не стало за 10 дней до этого.

Мацукура вскоре признался в преступлении. Он рассказал, что был знаком с девушкой и напал на нее 31 декабря. Бабушка японки подала заявление о пропаже человека 1 января, после того, как та не вернулась домой. При этом бар Мацукуры был закрыт 31 декабря, однако снова открылся через два дня. Мотивов своего поступка владелец заведения не раскрыл.

