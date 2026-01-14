Реклама

Из жизни
04:08, 14 января 2026

Владелец бара расправился с девушкой и спрятал ее за стеной заведения

В Японии владелец бара задушил девушку и спрятал за стеной заведения
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO / Globallookpress.com

В Японии арестовали владельца бара из префектуры Хоккайдо, который расправился с девушкой и спрятал тело за стеной заведения. Об этом пишет Japan Today.

В субботу, 10 января, полиция города Хидака обнаружила останки 20-летней девушки, спрятанные за стеной складского помещения бара, которым владел 49-летний Тосихико Мацукура. Судмедэксперты установили, что ее не стало за 10 дней до этого.

Мацукура вскоре признался в преступлении. Он рассказал, что был знаком с девушкой и напал на нее 31 декабря. Бабушка японки подала заявление о пропаже человека 1 января, после того, как та не вернулась домой. При этом бар Мацукуры был закрыт 31 декабря, однако снова открылся через два дня. Мотивов своего поступка владелец заведения не раскрыл.

Ранее сообщалось, что в США мужчина расправился с арендатором и спрятал останки в бочке на участке. В преступлении мужчина признался своим родственникам.

    

