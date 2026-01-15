Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Российская авиакомпания S7 запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.
Уточняется, что скидки в рамках акции достигают 50 процентов. Они действуют только на перелеты туда-обратно. Приобрести авиабилеты по выгодным тарифам нужно до 23:59 по московскому времени 16 января, а улететь — с 19 января.
Так, перелет из Новосибирска в Братск обойдется от 9,8 тысячи рублей, из Москвы в Дубай — от 15,2 тысячи рублей, а из Владивостока в Шанхай — от 13,5 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что в январе российские туристы массово устремятся в три популярные пляжные страны. В список вошли Египет, Таиланд и ОАЭ.