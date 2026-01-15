Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:12, 15 января 2026Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Авиакомпания S7 запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов
Алина Черненко

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российская авиакомпания S7 запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что скидки в рамках акции достигают 50 процентов. Они действуют только на перелеты туда-обратно. Приобрести авиабилеты по выгодным тарифам нужно до 23:59 по московскому времени 16 января, а улететь — с 19 января.

Так, перелет из Новосибирска в Братск обойдется от 9,8 тысячи рублей, из Москвы в Дубай — от 15,2 тысячи рублей, а из Владивостока в Шанхай — от 13,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в январе российские туристы массово устремятся в три популярные пляжные страны. В список вошли Египет, Таиланд и ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    ВСУ атаковали удаленные от Украины на 800 и 1100 километров регионы России

    Россия оказалась главным поставщиком товаров в постсоветскую страну

    Стало известно содержание предсмертного сообщения экс-замминистра Скляра бывшей коллеге

    Жителей столицы попросили подкармливать птиц

    Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok