Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Авиакомпания S7 запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Российская авиакомпания S7 запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что скидки в рамках акции достигают 50 процентов. Они действуют только на перелеты туда-обратно. Приобрести авиабилеты по выгодным тарифам нужно до 23:59 по московскому времени 16 января, а улететь — с 19 января.

Так, перелет из Новосибирска в Братск обойдется от 9,8 тысячи рублей, из Москвы в Дубай — от 15,2 тысячи рублей, а из Владивостока в Шанхай — от 13,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в январе российские туристы массово устремятся в три популярные пляжные страны. В список вошли Египет, Таиланд и ОАЭ.