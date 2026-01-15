Реклама

09:05, 15 января 2026Бывший СССР

Российский дрон взорвался в нескольких метрах от Бандеры

Мэр Садовый: Российский дрон взорвался на площади у памятника Бандере во Львове
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Андрій Садовий»

Российский дрон взорвался на площади возле памятника лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степану Бандере во Львове на западе Украины. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале показал мэр города Андрей Садовой.

Он отметил, что взрыв произошел в результате падения беспилотника. Кроме того, как отметил чиновник, предварительно в результате происшествия никто не пострадал. Он также отметил, что в городе в результате ударов было перекрыто движение по улицам Митрополита Андрея и Шептицкого.

Как видно на попавших в сеть кадрах с камер видеонаблюдения, взрыв произошел в нескольких метрах от памятника Бандере на площади Кропивницкого.

Утром 15 января мэр Львова сообщил, что в городе звучат взрывы. Тогда Садовой заявил, что местные власти уточняют последствия произошедшего.

