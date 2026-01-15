Мэр Садовой: Во Львове произошли взрывы

Во Львове на западе Украины произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Во Львове были слышны взрывы», — написал он около 07:40 по московскому времени.

Чиновник подчеркнул, что в настоящий момент местные власти уточняют детали произошедшего. Он также призвал горожан укрыться в безопасных местах.

Ранее в результате удара «Орешника» по Львову, нанесенного 9 января, был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Как сообщило Минобороны России, на объекте собирали украинские дроны для ударов по России, обслуживали самолеты Вооруженных сил Украины, в том числе переданные Западом F-16 и МиГ-29.