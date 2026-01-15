Реклама

Собчак назвала ужасным образ Дженнифер Лопес на «Золотом глобусе»

Ведущая Собчак назвала ужасным образ певицы Дженнифер Лопес на «Золотом глобусе»
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: Daniel Cole / Reuters

Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак назвала ужасным образ американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на премии «Золотой глобус». Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя исполнительница выбрала для церемонии полупрозрачное нюдовое платье из тюля фасона «рыбий хвост» с пышной от колена юбкой. Данный наряд из коллекции бренда Jean-Louis Scherrer 2003 года оказался украшен аппликацией из коричневого кружева, расшитого стразами. Также звезда взяла с собой блестящий клатч Judith Leiber и надела украшения Sabyasachi.

«Какая-то "Песня года" прям. Ужас», — прокомментировала кадр с артисткой Собчак.

При этом стилистка Лопес Мариэль Хенн ранее объяснила ее выбор. Она рассказала Harper's Bazaar, что певица хотела подобрать для премии необычный и особенный наряд, поэтому они отправились в магазин винтажной одежды Lily Et Cie, где и сделали покупку. «Решение было принято практически сразу: платье выглядело безупречно с того самого момента, как она [Лопес] его надела», — заявила Хенн.

Ранее в январе были названы самые худшие наряды звезд на кинопремии «Золотой глобус».

