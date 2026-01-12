Названы самые худшие наряды звезд на премии «Золотой глобус»

Daily Mail: Платье Дженнифер Лопес оказалось самым худшим на «Золотом глобусе»

Редакторы Daily Mail назвали самые худшие наряды звезд на кинопремии «Золотой глобус». Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

На первом месте оказалась Дженнифер Лопес. 56-летняя певица появилась на красной дорожке в прозрачном платье Jean-Louis Scherrer, под которым отсутствовало нижнее белье.

Вторую позицию составители топа отдали актрисе Дженнифер Лоуренс, которая решила выйти на публику в платье Givenchy. Прозрачное изделие было украшено цветочными аппликациями.

Третье и четвертое места достались певице Charli XCX и актрисе Кристен Белл. На пятом расположилась звезда телесериала «Сплетница» Лейтон Мистер, а на шестом — актриса Дженна Ортега.

Также журналисты упомянули в списке Паркер Поузи, Наташу Лионн, Джиннифер Гудвин и других знаменитостей.

