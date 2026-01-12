Реклама

15:27, 12 января 2026

Названы самые худшие наряды звезд на премии «Золотой глобус»

Daily Mail: Платье Дженнифер Лопес оказалось самым худшим на «Золотом глобусе»
Мария Винар
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: Mike Blake / Reuters

Редакторы Daily Mail назвали самые худшие наряды звезд на кинопремии «Золотой глобус». Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

На первом месте оказалась Дженнифер Лопес. 56-летняя певица появилась на красной дорожке в прозрачном платье Jean-Louis Scherrer, под которым отсутствовало нижнее белье.

Вторую позицию составители топа отдали актрисе Дженнифер Лоуренс, которая решила выйти на публику в платье Givenchy. Прозрачное изделие было украшено цветочными аппликациями.

Третье и четвертое места достались певице Charli XCX и актрисе Кристен Белл. На пятом расположилась звезда телесериала «Сплетница» Лейтон Мистер, а на шестом — актриса Дженна Ортега.

Также журналисты упомянули в списке Паркер Поузи, Наташу Лионн, Джиннифер Гудвин и других знаменитостей.

В декабре педагог по деловому этикету Лора Виндзор назвала образ жены американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерши Лорен Санчес на инаугурации президента США Дональда Трампа самым вульгарным в 2025 году.

