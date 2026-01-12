Реклама

Дженнифер Лоуренс оголилась на «Золотом глобусе»

Актриса Дженнифер Лоуренс появилась на «Золотом глобусе» в прозрачном платье
Фото: Daniel Cole / Reuters

Американская актриса Дженнифер Лоуренс в прозрачном платье вышла на ковровую дорожку премии «Золотой глобус». Снимки публикует Elle.

35-летняя знаменитость, которую номинировали на «Лучшую женскую роль», появилась на публике в платье Givenchy. Наряд был украшен аппликациями в виде цветов, которые прикрывали оголенные части тела телезвезды, отказавшейся от нижнего белья. При этом в руках Лоуренс держала накидку с аналогичным принтом.

Образ актрисы завершало колье с бриллиантом и золотой браслет. В то же время макияж гостья мероприятия предпочла в нюдовых оттенках.

В декабре Дженнифер Лоуренс также вышла в свет в наряде с экстремальным разрезом.

