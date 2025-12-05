Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:06, 5 декабря 2025Ценности

Дженнифер Лоуренс вышла на публику в наряде с экстремальным разрезом

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Американская актриса Дженнифер Лоуренс посетила красную дорожку церемонии вручения премии Gotham Awards в Нью-Йорке в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует People.

35-летняя звезда вышла в свет черном костюме Christian Dior, состоящем из укороченного блейзера и облегающей юбки с экстремальным разрезом. Свой образ знаменитость дополнила босоножками в тон на высоком каблуке. В качестве аксессуаров артистка выбрала удлиненные серьги и несколько колец.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В ноябре Дженнифер Лоуренс в мини-платье снялась с Робертом Паттинсоном для журнала. На одном из черно-белых кадров звезда предстала босиком в мини-платье с кружевом Dolce & Gabbana.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    На Западе похвалили Путина на фоне визита в Индию

    Изменился рейтинг Путина среди россиян

    Одну деталь Windows обновили впервые за 30 лет

    Путин почтил память Махатмы Ганди

    Комментарий об атакующих города украинских дронах стоил россиянке свободы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok