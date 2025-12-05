Дженнифер Лоуренс вышла на публику в наряде с экстремальным разрезом

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку в откровенном наряде

Американская актриса Дженнифер Лоуренс посетила красную дорожку церемонии вручения премии Gotham Awards в Нью-Йорке в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует People.

35-летняя звезда вышла в свет черном костюме Christian Dior, состоящем из укороченного блейзера и облегающей юбки с экстремальным разрезом. Свой образ знаменитость дополнила босоножками в тон на высоком каблуке. В качестве аксессуаров артистка выбрала удлиненные серьги и несколько колец.

В ноябре Дженнифер Лоуренс в мини-платье снялась с Робертом Паттинсоном для журнала. На одном из черно-белых кадров звезда предстала босиком в мини-платье с кружевом Dolce & Gabbana.