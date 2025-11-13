Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:39, 13 ноября 2025Ценности

Дженнифер Лоуренс в мини-платье снялась с Робертом Паттинсоном для журнала

Дженнифер Лоуренс в мини-платье снялась с Робертом Паттинсоном для журнала V
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Cass Bird / V

Американская актриса Дженнифер Лоуренс в откровенном виде снялась с коллегой Робертом Паттинсоном для журнала V. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из черно-белых кадров 35-летняя звезда предстала босиком в мини-платье с кружевом Dolce & Gabbana, поверх которого надела рубашку в клетку. Она стояла на кухне рядом с 39-летним артистом, позировавшим в джинсах и футболке. Автором снимков стала фотограф Касс Берд.

Материалы по теме:
Николь Кидман разводится после 19 лет брака. Как она поделит роскошное имущество с мужем, которого заподозрили в измене?
Николь Кидман разводится после 19 лет брака. Как она поделит роскошное имущество с мужем, которого заподозрили в измене?
2 октября 2025
Что известно о фильме «Умри, моя любовь»? Дата выхода в 2025 году, актеры и сюжет
Что известно о фильме «Умри, моя любовь»?Дата выхода в 2025 году, актеры и сюжет
9 июля 2025

Известно, что Лоуренс и Паттинсон вместе снялись в фильме «Умри, моя любовь», премьера которого состоялась в текущем году. Артисты сыграли супружескую пару, переживающую семейный кризис.

В октябре Дженнифер Лоуренс рассказала о желании сделать пластику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

    Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

    В российском городе организовали крупную сеть борделей

    Франция выделит миллиарды евро на оборону в космосе

    Врач оценила опасность курицы с антибиотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости