Дженнифер Лоуренс в мини-платье снялась с Робертом Паттинсоном для журнала

Американская актриса Дженнифер Лоуренс в откровенном виде снялась с коллегой Робертом Паттинсоном для журнала V. Соответствующий материал появился на сайте издания.
На одном из черно-белых кадров 35-летняя звезда предстала босиком в мини-платье с кружевом Dolce & Gabbana, поверх которого надела рубашку в клетку. Она стояла на кухне рядом с 39-летним артистом, позировавшим в джинсах и футболке. Автором снимков стала фотограф Касс Берд.
Известно, что Лоуренс и Паттинсон вместе снялись в фильме «Умри, моя любовь», премьера которого состоялась в текущем году. Артисты сыграли супружескую пару, переживающую семейный кризис.
В октябре Дженнифер Лоуренс рассказала о желании сделать пластику.