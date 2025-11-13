Дженнифер Лоуренс в мини-платье снялась с Робертом Паттинсоном для журнала

Дженнифер Лоуренс в мини-платье снялась с Робертом Паттинсоном для журнала V

Американская актриса Дженнифер Лоуренс в откровенном виде снялась с коллегой Робертом Паттинсоном для журнала V. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из черно-белых кадров 35-летняя звезда предстала босиком в мини-платье с кружевом Dolce & Gabbana, поверх которого надела рубашку в клетку. Она стояла на кухне рядом с 39-летним артистом, позировавшим в джинсах и футболке. Автором снимков стала фотограф Касс Берд.

Известно, что Лоуренс и Паттинсон вместе снялись в фильме «Умри, моя любовь», премьера которого состоялась в текущем году. Артисты сыграли супружескую пару, переживающую семейный кризис.

В октябре Дженнифер Лоуренс рассказала о желании сделать пластику.