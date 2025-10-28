Ценности
18:16, 28 октября 2025

Дженнифер Лоуренс рассказала о желании сделать пластику

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о желании увеличить грудь
Мария Винар

Фото: Andrea Staccioli / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о желании сделать пластику. Соответствующее интервью публикует The New Yorker.

35-летняя звезда «Голодных игр» заявила, что в будущем хотела бы улучшить внешность с помощью подтяжки лица. Кроме того, Лоуренс планирует в ноябре увеличить грудь. Знаменитость объяснила, что если она не была публичной личностью, то не спешила бы с процедурой.

В то же время собеседница издания призналась, что в настоящее время прибегает к инъекциям ботокса. При этом она отметила, что выступает против филлеров, поскольку их действие негативно влияет на мимику.

В июле пользователи сети описали образ Лоуренс на прогулке фразой «тряпки для уборки».

