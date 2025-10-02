Николь Кидман разводится после 19 лет брака. Как она поделит роскошное имущество с мужем, которого заподозрили в измене?

Николь Кидман могла разойтись с мужем из-за его романа с молодой коллегой

Оскароносная актриса Николь Кидман разводится с музыкантом Китом Урбаном после 19 лет брака. Причиной разрыва называли напряженные рабочие графики супругов, однако вскоре появились слухи, что Урбан якобы уже успел вступить в отношения с молодой коллегой. Что на самом деле рассорило одну из самых крепких пар Голливуда и как они будут делить многомиллионное имущество?

Кидман и Урбан разъехались еще в начале лета

О расставании звездных супругов стало известно 30 сентября: тогда инсайдеры сообщили, что пара живет раздельно с начала лета. «Николь заботилась об их детях и скрепляла семью в это трудное время с тех пор, как Кит ушел», — говорили приближенные источники.

Решение о расставании принял музыкант, а сама Кидман до последнего пыталась спасти брак, пишет TMZ. Несмотря на это, Урбан приобрел дом в Нэшвилле и съехал из семейного особняка.

Николь Кидман и Кит Урбан на Каннском кинофестивале в 2017 году Фото: Thibault Camus / AP

По словам инсайдеров, мужчину не устраивали постоянные разъезды Кидман, а также ее холодность и отсутствие близости. Певец якобы напрямую заявил об этом телезвезде, что повергло ее в шок. После этого она сама подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия.

Они любят друг друга и, возможно, не разведутся. Они были вместе много лет и могут помириться, но сейчас они не вместе инсайдер

В судебных документах говорится, что пара уже подписала соглашение о совместной опеке над двумя дочерьми: 17-летней Сандэй Роуз и 14-летней Фэйт Маргарет. Кидман станет основным опекуном детей и будет проводить с дочерьми 306 дней в году, а ее супруг — оставшиеся 59. При этом Урбан будет видеться с детьми по выходным раз в две недели, а также на некоторые праздники, включая День отца и День благодарения.

Николь Кидман с дочерью Сандей Роуз на вечеринке Miu Miu Фото: Jacopo M. Raule / Getty Images for Miu Miu

Отмечается, что никто из супругов не будет обязан платить алименты, а важные решения, которые касаются дочерей, пара планирует принимать совместно.

Кита Урбана подозревают в измене

И хотя официальной причиной развода стали «непримиримые разногласия», почти сразу в сети заговорили о предполагаемой измене со стороны исполнителя.

«Ходят слухи, что он встречается с молодой женщиной из музыкальной сферы. Об этом все говорят. Все хотят знать, кто она, но пока это тайна. Весь Нэшвилл об этом говорит», — рассказали инсайдеры. Известно, что Урбан переехал в другой дом в Нэшвилле еще в начале лета.

Сама пара никак не комментировала ни слухи об измене, ни предстоящий развод

Музыканта не впервые подозревают в неверности: в 2006 году модель Аманда Уайат заявила, что он встречался с ней во время подготовки к свадьбе с Кидман. Сам Урбан на тот момент находился в реабилитационном центре из-за алкогольной и наркотической зависимостей и отрицал факт измены.

Актриса же проигнорировала скандальное интервью манекенщицы, а через два года у пары родилась первая дочь.

Как пара поделит имущество?

Подробности раздела имущества звездной пары еще не опубликованы, однако их совместная недвижимость оценивается как минимум в 36 миллионов долларов.

Особняк семьи в Нэшвилле Скриншот: Google Maps

Сейчас Кидман с дочерьми живет в их семейном доме в Нэшвилле, который они с мужем приобрели за 3,5 миллиона долларов в 2008 году. Поместье расположено в закрытом жилом комплексе Нортумберленд — на его территории оборудованы теннисный корт, бассейн и гостевой домик. Сам особняк включает в себя семь спален, 10 ванных комнат и домашний кинотеатр.

Звездная чета вместе купила и огромную ферму на родине Кидман в Австралии за 6,5 миллиона долларов, а позже — пентхаус в Сиднее стоимостью 4 миллиона долларов

Помимо этого, у супругов есть дом за 4,7 миллиона долларов в эксклюзивном районе Беверли-Хиллз Post Office, а также роскошная квартира стоимостью 10 миллионов долларов на Манхэттене с панорамными окнами и двумя террасами.

Здание в Нью-Йорке, в котором расположены апартаменты Кидман и Урбан Фото: MAVRIXONLINE.COM / Legion-media.com

В 2020 году Урбан и Кидман также приобрели особняк стоимостью 3,5 миллиона долларов в самом центре модного района Трайбека в Нью-Йорке.

В их владении есть и дом в Лиссабоне — в июле Кидман даже подала заявление на получение вида на жительство в Португалии, но судьба ее совместной с мужем недвижимости на фоне развода пока неизвестна.