Названа причина расставания Николь Кидман с мужем после 19 лет брака

Daily Mail: Николь Кидман и Кит Урбан расстались из-за рабочих графиков

Причиной расставания голливудской актрисы Николь Кидман и известного австралийского певца Кита Урбана стали напряженные рабочие графики. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

По словам источника из окружения пары, Кидман и Урбан редко видятся, поскольку актриса постоянно находится на съемках, а музыкант — в гастрольном туре. «Они любят друг друга и, возможно, не разведутся. Они были вместе много лет и могут помириться, но сейчас они не вместе», — заявил собеседник издания.

Сообщается, что основная претензия Убрана к жене заключалась в холодности и отсутствии близости. Артист якобы напрямую заявил об этом Кидман, что повергло ее в шок.

Пара заключила брак в 2006 году. У супругов есть две общие дочери — 17-летняя Сандэй Роуз и 14-летняя Фэйт Маргарет.

Ранее стало известно о расставании Кидман и Урбана. Сообщалось, что пара живет раздельно с начала лета. По словам инсайдеров, решение о расставании принял музыкант, а его супруга не хотела этого и «пыталась спасти брак».