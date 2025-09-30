Культура
09:44, 30 сентября 2025Культура

Стало известно о расставании Николь Кидман с мужем после 19 лет брака

TMZ: Актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kaylee Greenlee Beal / File Photo / Reuters

Голливудская актриса Николь Кидман и известный австралийский певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака. Об этом сообщает TMZ.

Многочисленные источники, осведомленные напрямую, сообщили порталу, что пара живет раздельно с начала лета. «Николь заботилась об их двоих детях и "скрепляла семью в это трудное время с тех пор, как Кит ушел"», — рассказали инсайдеры.

Отмечается, что решение о расставании принял музыкант. По данным TMZ, актриса не хотела этого и «пыталась спасти брак». Также уточняется, что супруги уже не живут вместе — летом Урбан приобрел дом в Нэшвилле и съехал из семейного особняка.

У пары есть две общих дочери: 17-летняя Сандэй Роуз и 14-летняя Фэйт Маргарет.

Ранее американская певица Дженнифер Лопес прокомментировала развод с актером Беном Аффлеком.

