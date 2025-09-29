Культура
15:08, 29 сентября 2025

Лопес назвала развод с Аффлеком лучшим событием в жизни

Дженнифер Лопес назвала развод с Беном Аффлеком лучшим, что с ней случалось
Ольга Коровина

Фото: Baris Acarl / Globallookpress.com

Американская певица Дженнифер Лопес прокомментировала развод с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет ABC News.

По словам артистки, развод с Аффлеком стал лучшим, что когда-либо с ней случалось, поскольку последовавший за расставанием период помог ей лучше понять себя.

«Расставание помогло мне вырасти, лучше понять себя. Сейчас я совсем не та, что полтора года назад», — заявила Лопес.

Лопес и Аффлек состояли в отношениях в 2002 году, а в 2021-м возобновили свой роман. Спустя год они поженились на закрытой церемонии в Лас-Вегасе, а еще через два года певица подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия в качестве причины разрыва. Пара официально завершила процедуру развода в январе 2025-го.

Ранее Аффлек впервые высказался о расставании с супругой. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к Лопес.

