Раскрыты подробности развода Николь Кидман после 19 лет брака

Актриса Николь Кидман подала на развод с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака

Оскароносная голливудская актриса Николь Кидман подала на развод с мужем, музыкантом Китом Урбаном после 19 лет брака. Детали соглашения пары по вопросу опеки над детьми публикует Daily Mail.

По данным издания, Кидман подала на развод во вторник, 30 сентября, сославшись на непримиримые разногласия. При этом соглашение о совместной опеке над двумя дочерьми было подписано актрисой 6 сентября, а ее мужем — 29 августа.

Согласно документу, Кидман станет основным опекуном 17-летней Сандэй Роуз и 14-летней Фэйт Маргарет. Она будет проводить с дочерьми 306 дней в году, а ее супруг — оставшиеся 59. Урбан будет видеться с детьми по выходным раз в две недели, а также на некоторые праздники, включая День отца и День благодарения.

Отмечается, что никто из супругов не будет обязан платить алименты, а важные решения, которые касаются дочерей, пара планирует принимать совместно. Daily Mail со ссылкой на инсайдера также сообщает, что Урбан уже состоит в отношениях с молодой коллегой. Ее имя на данный момент не раскрывается.

Ранее сообщалось, что причиной расставания Кидман и Урбана стали напряженные рабочие графики. По словам инсайдера, основная претензия певца к жене заключалась в холодности и отсутствии близости. Артист якобы напрямую заявил об этом Кидман, что повергло ее в шок.