Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:35, 1 октября 2025Культура

Раскрыты подробности развода Николь Кидман после 19 лет брака

Актриса Николь Кидман подала на развод с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака
Ольга Коровина

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Оскароносная голливудская актриса Николь Кидман подала на развод с мужем, музыкантом Китом Урбаном после 19 лет брака. Детали соглашения пары по вопросу опеки над детьми публикует Daily Mail.

По данным издания, Кидман подала на развод во вторник, 30 сентября, сославшись на непримиримые разногласия. При этом соглашение о совместной опеке над двумя дочерьми было подписано актрисой 6 сентября, а ее мужем — 29 августа.

Согласно документу, Кидман станет основным опекуном 17-летней Сандэй Роуз и 14-летней Фэйт Маргарет. Она будет проводить с дочерьми 306 дней в году, а ее супруг — оставшиеся 59. Урбан будет видеться с детьми по выходным раз в две недели, а также на некоторые праздники, включая День отца и День благодарения.

Отмечается, что никто из супругов не будет обязан платить алименты, а важные решения, которые касаются дочерей, пара планирует принимать совместно. Daily Mail со ссылкой на инсайдера также сообщает, что Урбан уже состоит в отношениях с молодой коллегой. Ее имя на данный момент не раскрывается.

Ранее сообщалось, что причиной расставания Кидман и Урбана стали напряженные рабочие графики. По словам инсайдера, основная претензия певца к жене заключалась в холодности и отсутствии близости. Артист якобы напрямую заявил об этом Кидман, что повергло ее в шок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    Российский командир отказался в 1992 году давать присягу ВСУ и раскрыл причину

    На Украине назвали число ежемесячно мобилизуемых граждан

    На Украине потеряли полмиллиона единиц огнестрельного оружия

    63-летняя певица Алена Свиридова раскрыла секреты молодости

    Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов

    Россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан

    Скачок цен на золото объяснили подготовкой к войне

    Совершивший взрывы в Мюнхене мужчина напал на своих родителей

    Раскрыты подробности развода Николь Кидман после 19 лет брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости