Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:03, 24 декабря 2025Ценности

Образ жены Безоса на инаугурации Трампа назвали самым вульгарным в 2025 году

Daily Mail: Костюм Санчес с нижним бельем был неуместен на инаугурации Трампа
Мария Винар

Фото: Kenny Holston / Pool via Reuters

Педагог по деловому этикету Лора Виндзор назвала образ жены американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерши Лорен Санчес на инаугурации президента США Дональда Трампа самым вульгарным в 2025 году. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

Известно, что в январе возлюбленная основателя Amazon посетила церемонию в наряде белого цвета, который состоял из приталенного пиджака и кружевного бюстгальтера. Эксперт считает, что такой образ с нижним бельем совершенно неуместен для подобных мероприятий. По ее словам, Санчес сделала все возможное, чтобы привлечь к себе внимание.

«Вы можете быть одеты в лучший костюм всех времен, но неуместное поведение в данной ситуации свидетельствует о недостатке эмоционального интеллекта», — заявила специалист.

В ноябре сообщалось, что Лорен Санчес в откровенном виде пришла на юбилей телезвезды и предпринимательницы Крис Дженнер. Тогда журналистка поделилась снимками, на которых продемонстрировала свой образ для вечера. Она предстала перед камерой в прозрачном платье, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    В России дети вступились за уволенного директора школы

    Гоблин высказался о «массовом озверении» россиян из-за Долиной

    Российская биржа назвала свое сообщение ошибочным

    Москвичам придется тратить больше денег на красоту

    В ЕС допустили контроль США над Гренландией без единого выстрела

    Истерика на утреннике из-за раздачи конфет привела россиянина к задержанию

    Описана стратегия России по развитию ИИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok