Образ жены Безоса на инаугурации Трампа назвали самым вульгарным в 2025 году

Daily Mail: Костюм Санчес с нижним бельем был неуместен на инаугурации Трампа

Педагог по деловому этикету Лора Виндзор назвала образ жены американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерши Лорен Санчес на инаугурации президента США Дональда Трампа самым вульгарным в 2025 году. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

Известно, что в январе возлюбленная основателя Amazon посетила церемонию в наряде белого цвета, который состоял из приталенного пиджака и кружевного бюстгальтера. Эксперт считает, что такой образ с нижним бельем совершенно неуместен для подобных мероприятий. По ее словам, Санчес сделала все возможное, чтобы привлечь к себе внимание.

«Вы можете быть одеты в лучший костюм всех времен, но неуместное поведение в данной ситуации свидетельствует о недостатке эмоционального интеллекта», — заявила специалист.

В ноябре сообщалось, что Лорен Санчес в откровенном виде пришла на юбилей телезвезды и предпринимательницы Крис Дженнер. Тогда журналистка поделилась снимками, на которых продемонстрировала свой образ для вечера. Она предстала перед камерой в прозрачном платье, отказавшись при этом от бюстгальтера.