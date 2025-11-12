Жена миллиардера Безоса без бюстгальтера пришла на юбилей Крис Дженнер

Журналистка Санчес в откровенном виде пришла на юбилей телезвезды Дженнер

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес в откровенном виде пришла на юбилей телезвезды и предпринимательницы Крис Дженнер. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя журналистка поделилась снимками, на которых продемонстрировала свой образ для вечера. Так, она предстала перед камерой в черном прозрачном платье с глубоким декольте. При этом на размещенных кадрах видно, что избранница основателя Amazon не стала надевать под наряд бюстгальтер.

«Это был веселый вечер, который закончился», — подписала знаменитость фото.

В октябре Лорен Санчес в откровенном наряде сходила в ресторан. Тогда папарацци запечатлели журналистку в полупрозрачном кружевном платье, сквозь ткань которого просвечивали обнаженные бедра.