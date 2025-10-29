55-летняя жена миллиардера Безоса в полупрозрачном платье сходила в ресторан

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес в откровенном наряде сходила в ресторан. Соответствующие кадры приводит Just Jared.

55-летняя избранница предпринимателя вместе с актрисой Евой Лонгорией посетила заведение Funke в Беверли-Хиллз, Калифорния, США. Папарацци запечатлели ее в полупрозрачном кружевном платье длины миди. Предмет гардероба оказался оформлен тонкими бретелями, глубоким декольте и юбкой, сквозь которую просвечивали обнаженные бедра.

Также Санчес надела кожаный пояс, остроносые туфли на шпильках и солнцезащитные очки, распустив гладко уложенные волосы.

Ранее в октябре Лорен Санчес в откровенном наряде также сходила на свидание с мужем.