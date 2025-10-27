55-летняя Лорен Санчес в прозрачном мини-платье сходила на свидание с мужем

Репортерша Лорен Санчес в откровенном наряде сходила на свидание с мужем, миллиардером Джеффом Безосом. Соответствующие фото публикует Page Six.

Папарацци заметили пару у входа в ресторан Carbone в Майами, США. 55-летняя Санчес выбрала для семейного ужина светло-коричневое мини-платье люксового бренда Roberto Cavalli, сквозь прозрачную ткань которого виднелся черный бюстгальтер. Изделие также было оформлено цветочным принтом, кружевами на лифе и оборками на подоле.

61-летний бизнесмен, в свою очередь, предпочел черные джинсы, футболку-поло и лакированные туфли. Внешний вид при этом он дополнил очками-авиаторами.

Ранее Лорен Санчес показала внешность на детском фото и рассказала, что в детстве ей пришлось столкнуться с трудностями из-за дислексии.