Ценности
20:30, 10 октября 2025Ценности

55-летняя жена миллиардера Безоса показала внешность на детском фото

Жена миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес показала внешность на детском фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @laurensanchezbezos

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса репортерша Лорен Санчес показала внешность на детском фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре Санчес предстала, сидя в классе за задней партой. Она позировала в футболке в черно-белую полоску, демонстрируя стрижку каре с челкой.

Избранница предпринимателя в честь Всемирного дня дислексии рассказала, что в детстве ей пришлось столкнуться с трудностями из-за данного расстройства. «Это я в последнем ряду улыбаюсь и молюсь, чтобы меня не вызвали читать», — указала она в подписи.

Ранее невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес и Лорен Санчес потягались бриллиантами на Неделе моды в Париже.

    Все новости