55-летняя жена миллиардера Безоса показала внешность на детском фото

Жена миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес показала внешность на детском фото

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса репортерша Лорен Санчес показала внешность на детском фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре Санчес предстала, сидя в классе за задней партой. Она позировала в футболке в черно-белую полоску, демонстрируя стрижку каре с челкой.

Избранница предпринимателя в честь Всемирного дня дислексии рассказала, что в детстве ей пришлось столкнуться с трудностями из-за данного расстройства. «Это я в последнем ряду улыбаюсь и молюсь, чтобы меня не вызвали читать», — указала она в подписи.

