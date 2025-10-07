Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:18, 7 октября 2025Ценности

Невеста Роналду и жена Безоса потягались бриллиантами в Париже

Джорджина Родригес и Лорен Санчес потягались кольцами с бриллиантами в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес и жена миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес потягались бриллиантами на Неделе моды в Париже. Снимки публикует Page Six.

Знаменитости посетили показ бренда Balenciaga, где вместе оказались на первом ряду. Санчес заметили с бриллиантовым кольцом, цену которого эксперты оценили в шесть миллионов долларов, а Родригес же надела кольцо стоимостью пять миллионов долларов.

В августе сообщалось, что Роналду преподнес невесте подарки на миллионы рублей в честь помолвки. Выяснилось, что, помимо кольца с бриллиантом весом минимум 25 карат, футболист подарил избраннице часы люксового бренда Patek Philippe за 60 тысяч долларов и автомобиль Porsche Taycan.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно говорить о ядерном терроризме». ВСУ атаковали одну из первых промышленных атомных электростанций СССР. Что известно?

    Стало известно об атакующих жителей столичного региона бешеных летучих мышах

    В ВСУ признали отправление добровольцев в подвалы

    Редкая птица села на спиннинг россиянина и удивила его

    В российской школе впал в кому ученик

    В Госдуме раскритиковали предложение Матвиенко сделать ОМС платным для некоторых граждан

    Песков объяснил принятие указа о национализации компаний Запада

    Тарифам ЖКУ в России предрекли снижение

    Россия захотела отменить визовый режим с тремя странами

    Бывший замдиректора российской верфи пойдет под суд за хищение на гособоронзаказе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости