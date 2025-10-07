Невеста Роналду и жена Безоса потягались бриллиантами в Париже

Джорджина Родригес и Лорен Санчес потягались кольцами с бриллиантами в Париже

Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес и жена миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес потягались бриллиантами на Неделе моды в Париже. Снимки публикует Page Six.

Знаменитости посетили показ бренда Balenciaga, где вместе оказались на первом ряду. Санчес заметили с бриллиантовым кольцом, цену которого эксперты оценили в шесть миллионов долларов, а Родригес же надела кольцо стоимостью пять миллионов долларов.

В августе сообщалось, что Роналду преподнес невесте подарки на миллионы рублей в честь помолвки. Выяснилось, что, помимо кольца с бриллиантом весом минимум 25 карат, футболист подарил избраннице часы люксового бренда Patek Philippe за 60 тысяч долларов и автомобиль Porsche Taycan.