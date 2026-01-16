Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:44, 16 января 2026Мир

Мерц сделал неожиданно позитивное заявление о России

Канцлер ФРГ Мерц сообщил о желании выстроить баланс в отношениях с Россией
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

У Германии есть желание достичь баланса в отношениях с Россией, которая является ее крупнейшим европейским соседом. Об этом сказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на новогоднем приеме Торгово-промышленной палаты Галле-Дессау и Палаты ремесленников Галле, сообщается на официальном сайте бундестага.

В своей речи Мерц назвал Россию европейской страной и подчеркнул важность поиска долгосрочного равновесия с Москвой. Он также отметил, что при условии нахождения консенсуса Германия сможет устремить свой взгляд в будущее.

«Если нам также удастся обеспечить возвращение мира и свободы в Европу, если мы, наконец, найдем долгосрочное равновесие с нашим крупнейшим европейским соседом, <...> если мы добьемся всего этого, дамы и господа, тогда этот Европейский Союз, тогда мы, Федеративная Республика Германия, пройдем еще одно испытание, и тогда мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее после 2026 года», — добавил политик.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что для мира на Украине нужно обсуждать новую архитектуру безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В Европе произошел раскол из-за Путина

    Мерц сделал неожиданно позитивное заявление о России

    Украинские олигархи лишились имущества в российском регионе

    Тревел-блогерша описал почту США словами «умирает надежда на быстрый процесс»

    В Индии назвали признак «геополитического пробуждения»

    В центре Москвы произошла стрельба

    Работающие с чужими гениталиями люди поделились своими открытиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok