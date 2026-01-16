Реклама

Мир
13:13, 16 января 2026

В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США и Европой

Песков: У России есть диалог с США, с Европой его нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

У России есть диалог с Соединенными Штатами Америки, но его нет с Европой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что Москва фиксировала прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров из Парижа, Рима и Берлина в пользу того, что для стабильности в Европе нужно говорить с русскими. Уточняется, что Кремль считает это позитивной эволюцией позиций представителей Запада.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к восстановлению отношений со странами Европы. Глава государства выразил надежду, что со временем ситуация изменится, и стороны вернутся к конструктивному общению.

