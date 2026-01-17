Реклама

Экономика
08:10, 17 января 2026Экономика

Рост цен на газ в Европе объяснили тремя причинами

Белова: Цены на газ в Европе растут из-за холодов и низких запасов в хранилищах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Цены на газ для европейских потребителей растут по трем причинам. Это погодные изменения и низкие запасы энергоресурсов в подземных хранилищах, таким образом объяснила ситуацию директор по исследованиям консалтинговой компании «Имплемента» Мария Белова, ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, резкое похолодание спровоцировало увеличение стоимости газа в Европе. Есть и третий фактор — повышение спроса на голубое топливо из-за шторма во Франции.

В пятницу, 16 января, цены на газ в Европе на биржевом рыке превысили сумму в 450 долларов за одну тысячу кубометров, установив рекорд впервые с июня 2025 года. Фьючерсы по индексу TTF за день выросли в стоимости на 12,8 процента.

