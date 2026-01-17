Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:03, 17 января 2026Экономика

Цены на газ в Европе выросли за день и побили новый рекорд

Цены на газ в Европе выросли за день на 12,8 %, до $450 за тысячу «кубов»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Цены на газ в Европе на биржевом рыке превысили сумму в 450 долларов за одну тысячу кубометров, установив рекорд впервые с июня 2025 года. Это демонстрируют данные торгов на бирже ICE.

Фьючерсы по индексу TTF за день выросли в стоимости на 12,8 процента, до 450 долларов за тысячу «кубов», за день до показатель равнялся 398,4 доллара.

В последний раз биржевые цены на газ были выше отметки в 450 долларов в июне 2023 года.

Падение цен на газ в Европе в 2025 году эксперты Mind Energy ранее объясняли снижением спроса на рынке и ростом поставок СПГ. Несмотря на стремление стран ЕС отказаться от поставок российских энергоресурсов, закупки ими газа из России в этом году выросли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Столтенберг призвал Запад к одному действию в отношении России

    Цены на газ в Европе выросли за день и побили новый рекорд

    Две россиянки погибли при столкновении тюбинга с машиной

    Названа способная убедить НАТО не совершать провокаций на Балтике страна

    Раскрыта дата производства российского аналога Starlink

    Посольство Украины в Иране приостановило работу

    Землю накрыла третья за январь магнитная буря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok