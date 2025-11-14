Газ в Европе подешевел до минимума за полтора года

РИА Новости: Цены на газ в Европе опустились до минимума за 17 месяцев

Цены на газ в Европе на Лондонской бирже ICE опустились в пятницу, 14 ноября, до минимального почти за полтора года уровня — 364,3 доллара за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экспертов Mind Energy, самые низкие за 17 месяцев цены связаны с наблюдающимся на рынке низким спросом и, наоборот, высоким уровнем поставок СПГ.

В целом европейские цены на газ в последнее время стабильны, говорится в материале. В 2024 году в среднем показатель составлял 386,5 доллара, а до рекордного уровня в 3892 доллара подскакивал в начале весны 2022 года.

В январе-сентябре Евросоюз увеличил закупки российского газа на 1,6 процента, до 10,6 миллиарда евро. Такие показатели фиксируются на фоне декларируемого ЕС стремления как можно быстрее остановить закупки российских энергоносителей. Поскольку со второй половины 2026 года в мире ожидается начало многолетнего профицита предложения СПГ и, как следствие, падение цен из-за перепроизводства, усиление давления администрации Дональда Трампа, призывающего активнее отказываться от газа из России, связывают именно с этим фактором.

