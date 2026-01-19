Врач предупредил о провоцирующих гастрит факторах

Врач общей практики Ахмед: Острая пища провоцирует обострение гастрита

Врач общей практики Касим Ахмед назвал факторы, которые провоцируют обострение гастрита. Его слова опубликовало издание Daily Mirror.

Ахмед рассказал, что гастрит, по сути, является воспалением желудка, напоминающим солнечный ожог. Поскольку в желудке нет нервных окончаний, процесс происходит без боли, но все равно причиняет ощутимый дискомфорт, так как сопровождается ощущением тяжести, метеоризмом, отрыжкой и тошнотой. Если эти симптомы появляются часто, врач посоветовал обратиться за медицинской помощью.

Наиболее типичной причиной развития гастрита Ахмед назвал бактерию Helicobacter pylori. По его словам, попадая в организм, эта бактерия поначалу не вызывает никаких симптомов, но со временем может разрушить слизистую оболочку желудка. Кроме того, врач предупредил, что на воспаление в желудке также влияет рацион, насыщенный острой, жирной и жареной пищей. Также причиной проблемы могут стать кислые соки или алкоголь.

