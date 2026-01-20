Поставки китайских грузовиков в Россию рухнули

РИА Новости: Импорт грузовиков из Китая в Россию в 2025 году упал в три раза

По итогам 2025 года поставки грузовиков из Китая в Россию в денежном выражении составили 896,7 миллиона долларов, что в три раза меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни сообщает РИА Новости.

Отдельно за декабрь импорт составил 190,4 миллиона долларов, что в 2,3 раза выше, чем в ноябре, но на восемь процентов меньше, чем годом ранее.

В списке крупнейших покупателей китайских грузовиков Россия находится на четвертом месте. Она уступает Мексике (1,13 миллиарда долларов), Индонезии (1,042 миллиарда) и Австралии (1,039 миллиарда). Общий экспорт из КНР достиг 16,96 миллиарда долларов.

В случае России речь идет не о смене направлений импорта, а о падении рынка. В прошлом году в России, по данным агентства «Автостат», продано 46,9 тысячи новых крупнотоннажных грузовых автомобилей, что на 54 процента меньше, чем в 2024 году.

Ранее российские грузоперевозчики попросили у правительства субсидий или льготных кредитов для закупок китайских тягачей за рубежом. Они указали, что без какого-либо вида поддержки отечественные транспортные компании проиграют конкуренцию китайцам, поскольку у тех гораздо ниже себестоимость работы. Речь идет о доступе к дешевым автомобилям, низкие ставки по кредитам и большая доступность рабочей силы.