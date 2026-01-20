Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:15, 20 января 2026Авто

Поставки китайских грузовиков в Россию рухнули

РИА Новости: Импорт грузовиков из Китая в Россию в 2025 году упал в три раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам 2025 года поставки грузовиков из Китая в Россию в денежном выражении составили 896,7 миллиона долларов, что в три раза меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни сообщает РИА Новости.

Отдельно за декабрь импорт составил 190,4 миллиона долларов, что в 2,3 раза выше, чем в ноябре, но на восемь процентов меньше, чем годом ранее.

В списке крупнейших покупателей китайских грузовиков Россия находится на четвертом месте. Она уступает Мексике (1,13 миллиарда долларов), Индонезии (1,042 миллиарда) и Австралии (1,039 миллиарда). Общий экспорт из КНР достиг 16,96 миллиарда долларов.

В случае России речь идет не о смене направлений импорта, а о падении рынка. В прошлом году в России, по данным агентства «Автостат», продано 46,9 тысячи новых крупнотоннажных грузовых автомобилей, что на 54 процента меньше, чем в 2024 году.

Ранее российские грузоперевозчики попросили у правительства субсидий или льготных кредитов для закупок китайских тягачей за рубежом. Они указали, что без какого-либо вида поддержки отечественные транспортные компании проиграют конкуренцию китайцам, поскольку у тех гораздо ниже себестоимость работы. Речь идет о доступе к дешевым автомобилям, низкие ставки по кредитам и большая доступность рабочей силы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Брату не вернувшегося с СВО бойца пришлось бороться с ритуальной конторой за его тело

    В Кремле высказались о росте цен

    Мировую элиту призвали подготовиться к новым оскорблениям Трампа

    Поставки китайских грузовиков в Россию рухнули

    Простые изменения привычек связали с увеличением продолжительности жизни

    Стало известно об отношении Зеленского к приглашению Трампа в «Совет мира» по Газе

    11-летняя дочь Тимати рассказала о цели накопить на квартиру мечты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok