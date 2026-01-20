Машины россиян массово провалились под снег

На Курилах машины массово провалились под снег из-за сильной метели

На Курилах автомобили массово провалились в снег из-за сильной метели. Видео с последствиями непогоды в российском регионе опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

«Под ударом стихии оказался остров Кунашир. Южно-Курильск завален сугробами, автомобили вязнут на дорогах. Межпоселковые автобусы отменили — видимость практически нулевая», — говорится в публикации.

Местные жители сняли на видео, как две машины провалились в снег на обочине дороги и не могут выехать. По данным Mash, из-за непогоды для школьников российского региона объявили внеплановый выходной. Власти призвали жителей не выходить из домов без острой необходимости.

Ранее аномальные снегопады на Камчатке признали уникальными. Последний раз сопоставимая по масштабам ситуация фиксировалась более 50 лет назад — в начале 1970-х годов. На данный момент в регионе продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов. До сих пор невозможно восстановить полноценное автобусное сообщение.