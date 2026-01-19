Камчатские снегопады признали уникальными

Выпавшие 370 мм осадков на Камчатке признали уникальными за период около 60 лет

Погода на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года оказалась экстремальной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника камчатского управления по гидрометеорологии Веру Полякову.

Она заявила, что в декабре 2025 года в Петропавловске-Камчатском выпали 370 миллиметров осадков (316 процентов от месячной нормы), при этом за первые дни января этого года добавились еще 163,6 миллиметра (149 процентов от нормы). В регионе резко возросла лавинная опасность.

Последний раз сопоставимая по масштабам ситуация фиксировалась более чем 50 лет назад — в начале 1970-х годов.

На данный момент в регионе продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов. До сих пор невозможно восстановить полноценное автобусное сообщение. Жителям советуют не покидать дома без необходимости.

Ранее стало известно, что жители Петропавловска-Камчатского стали прыгать из окон в огромные сугробы. В начале недели Камчатку захватил Охотоморский циклон, принесший на территорию полуострова метели и сильные снегопады.