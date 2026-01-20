Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:07, 20 января 2026Культура

Появились первые кадры Долиной в России после скандала с квартирой

Super: Лариса Долина вернулась в Россию и уже начала репетировать на сцене
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / ТАСС

Певица Лариса Долина уже начала репетировать новые выступления в Москве, вернувшись из отпуска. Кадры работы народной артистки на сцене опубликовал Super.ru.

Лариса Александровна в первый рабочий день приехала на репетицию концерта к ежегодной церемонии вручения премии Фонда Высоцкого «Своя колея», где исполнила песню вместе с другими известными артистами.

Очевидцы отметили загар и внешний вид Долиной на фоне скандала с квартирой в Хамовниках, которую наконец передали покупательнице Полине Лурье.

Ранее стало известно, что российская исполнительница Лариса Долина потратила 1,4 миллиона рублей на люксовый отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Она провела две недели в Rixos Premium Saadiyat Island.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп разместил в Truth Social сообщение о настоящем враге США

    На Западе высказались о переговорах Европы и России по Украине

    Дочь Веры Брежневой показала возлюбленного на откровенном фото

    Форвард норвежского клуба за две минуты оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» в матче ЛЧ

    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    На Украине начали закрываться рестораны «Макдоналдс»

    Водителей предупредили об опасности долгой стоянки авто под снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok