Появились первые кадры Долиной в России после скандала с квартирой

Super: Лариса Долина вернулась в Россию и уже начала репетировать на сцене

Певица Лариса Долина уже начала репетировать новые выступления в Москве, вернувшись из отпуска. Кадры работы народной артистки на сцене опубликовал Super.ru.

Лариса Александровна в первый рабочий день приехала на репетицию концерта к ежегодной церемонии вручения премии Фонда Высоцкого «Своя колея», где исполнила песню вместе с другими известными артистами.

Очевидцы отметили загар и внешний вид Долиной на фоне скандала с квартирой в Хамовниках, которую наконец передали покупательнице Полине Лурье.

Ранее стало известно, что российская исполнительница Лариса Долина потратила 1,4 миллиона рублей на люксовый отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Она провела две недели в Rixos Premium Saadiyat Island.