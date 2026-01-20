Реклама

21:12, 20 января 2026Культура

Продюсер высказался о гонорарах Долиной на фоне скандала

Продюсер Дворцов: Долина не стала снижать гонорар после скандала с квартирой
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о том, как скандал с квартирой повлиял на гонорары Ларисы Долиной. Об этом он рассказал aif.ru.

По словам Дворцова, ситуация с судами и отменой народной артистки России никак не сказалась на ее гонорарах.

«Долина не стала снижать сумму гонораров на фоне разбирательств. Сейчас ее выступление стоит 7-8 миллионов рублей. Часть концертов точно отменили, но выступления у нее все еще есть», — заявил он.

Ранее Анита Цой высказалась о скандале вокруг квартиры Долиной. Она призвала не уничтожать и не гнобить певицу.

