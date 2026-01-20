Реклама

Суд определился с продлением ареста замминистру обороны Тимуру Иванову

Обвиняемому во взятках Тимуру Иванову продлили арест на три месяца
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AP

Московский городской суд определился с продлением ареста обвиняемому в получении взяток заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил оставить бывшего чиновника военного ведомства под стражей еще на три месяца до 23 апреля 2026 года. Иванов обвиняется в получении взяток на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.

Судебное заседание вновь прошло в закрытом для СМИ и публики режиме. На этом настоял следователь.

Ранее в Пресненском суде Москвы выступила Светлана Захарова, бывшая жена экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, которая рассказала о его постоянных изменах, ставших причиной развода.

